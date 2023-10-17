وزير خارجية الأردن لإسرائيل: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالنسبة لنا حرب جديدة

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الراهن على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ يتوقف على ضرورة حل الدولتين على حدود 1967.

وأكد خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الثلاثاء، موقف الأردن المناهض لقتل المدنيين العزل من الجانبين، معقبا: «كل العرب ضد قتل المدنيين من الجانبين، لكن يجب أن يدرك العالم أن أساس الصراع هو وجود احتلال وغياب آفاق لحله».

وأوضح أن الحرب الحالية أثبتت أن الطروحات العبثية اللا واقعية التي كانت تعتقد بإمكانية تهميش القضية الفلسطينية، والوصول إلى سلام بالمنطقة دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني؛ واهية.

وأضاف أن الأردن تخشى من تمدد دائرة العنف الدائر داخل الضفة الغربية ولبنان وغير ذلك من الجبهات، مؤكدا موقف الأردن الراسخ من رفض تهجير الفلسطنيين من أراضيهم التاريخية.

وحذر وزير الخارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي من محاولات تهجير الفلسطينيين، قائلا: «لن نسمح بتكرار مشاهد 1948 و1967، تلك المشاهد التي لا تزال حية في ذاكرة كل أردني وفلسطيني وعربي، لأن هذا سيدفع باتجاه حرب جديدة».

وتابع: «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني بالنسبة لنا حربا، هكذا سيرى الأردنيين وسنتصدى لأي محاولة لفعل ذلك، لن نسمح بنكبة ونكسة جديدة وترحيل الأزمة التي أوجدها الاحتلال ويفاقمها لدول الجوار».