 محمد هنيدي عن قصف مستشفى المعمداني: واحدة من أبشع المجازر في التاريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد هنيدي عن قصف مستشفى المعمداني: واحدة من أبشع المجازر في التاريخ


نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:57 م

عبر الفنان محمد هنيدي عن حزنه وصدمته بعد القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «‏‎‏‎واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. أكثر من الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

 

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