الصحة الفلسطينية: استشهاد وإصابة 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، منذ قليل، استشهاد وإصابة ما يزيد على 500 فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بالقطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على منصة "فيسبوك": "الاحتلال يستهدف المستشفى المعمداني بغزة الذي يأوي نازحين من العدوان المستمر على قطاع غزة"

.

وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس لديه تفاصيل عن قصف مستشفى المعمداني.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه ما يزال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، في بيان صحفي "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".

وأضاف البيان: "علما أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات".