قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه "تمت تصفية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار على أيدي جنودنا"، مؤكدا أن "الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

وأضاف نتنياهو: "وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل. وإلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضح نتنياهو أن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الآن، مدعيا إلى أن "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار، ومشددا على أنهم سيواصلون "بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "أغلقنا الحساب مع السنوار الذي يتحمل مسئولية 7 أكتوبر، ذلك اليوم الصعب في تاريخنا"، مضيفا: "لو تركنا السنوار على قيد الحياة لكان خطط لتكرار هجمات 7 أكتوبر".