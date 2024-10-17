زيلينسكي يحذر من مجيء جنود من كوريا الشمالية ويضغط لانضمام أوكرانيا للناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نقلا عن مصادر استخباراتية إن روسيا تستعد لإرسال 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية للقتال في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في بروكسل اليوم الخميس أن الخسائر الروسية الفادحة والاعتراض العام على تجنيد المزيد من الأفراد يعني أن موسكو لا بد أن تستخدم جنودا آخرين.

وأضاف أن دخول جنود من كوريا الشمالية للحرب "أمر عاجل حقيقة".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب وافق على حججه لدعم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي إن ترامب أبلغه في اجتماعهما مؤخرا أن لديه "حججا قوية" للسماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف الدفاعي الغربي، "أعتقد أن دونالد ترامب سمعني".