إصابة يحيى الدرع لاعب منتخب اليد بقطع في الرباط الصليبي

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تعرض يحيى الدرع نجم فيزبرم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب يحيى الدرع بقوة في الركبة خلال منتصف الشوط الأول لمباراة فيزبرم المحري وفيديركا الدنماركي في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس؛ ليغادر الملعب ويتم نقله للمستشفى.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي أجراها نجم منتخب مصر تعرضه للإصابة بقطّع في الرباط الصليبي الركبة؛ لينتهي موسمه مع فيزبرم ومنتخب مصر.

وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية لفيزبرم المجري خلال الموسم المجري بإصابة أهم واحد من أهم نجومه في ظل السعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وأيضا لمنتخب مصر الذي يخوض الشهر المقبل بطولة العظماء السبعة في مصر.

يذكر أن يحيى الدرع توج منذ أيام بلقب بطولة كأس العالم للأندية مع فيزبرم للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة .