السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية كل من المستشار أحمد مصطفى ومحمد مرتضى، وسكرتارية كل من طارق فوزي عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لتاجر بمخدر الآيس ، وغرامة 100 ألف جنيه، والتحفظ على المضبوطات.



تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث تاجر "ح.م.ع" في مخدر الآيس، من خلال ترويجه لعملائه وزبائنه بنطاق دائرة قسم شرطة حي الزهور، وتمكنت قوة من مكتب إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن في محافظة بورسعيد برصد ومتابعة نشاطه، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته 5 أكياس من مخدر الآيس.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الزهور تحت رقم 4400 لسنة 2024.