مصرع المغني ليام باين في الأرجنتين بعد سقوطه من شرفة فندق

عُثر على المغني السابق في فرقة "وان دايركشن" ليام باين 31 عاما ميتا بعد سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون.

وقالت شرطة بوينس آيرس في بيان إن باين سقط من الطابق الثالث لفندق "كاسا سور" في حي باليرمو بالعاصمة الأرجنتينية، مما تسبب في "إصابات خطيرة للغاية". وأكد مسعفون وفاته في المكان، وفقا للبيان.

وقال بابلو بوليسيكو، المتحدث باسم وزارة الأمن في بلدية بوينس آيرس، في بيان لوكالة أسوشيتد برس، إن باين "ألقى بنفسه من شرفة غرفته".

وأضاف أنه تم استدعاء الشرطة إلى الفندق استجابة لاتصال طارئ حول "رجل عدواني يُعتقد أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول". وعند وصول الشرطة، سمعت صوت ارتطام، ووجدوت جثة باين في فناء الفندق، بحسب بوليسيكو.

وقال ألبرتو كريسينتي، رئيس نظام الطوارئ الطبية الحكومي، في قناة "تودو نوتيسياس" التلفزيونية الأرجنتينية، إن السلطات تحقق في ظروف وفاته وتقوم بإجراء تشريح للجثة. وامتنع عن الإجابة على مزيد من الأسئلة حول الحادث، بما في ذلك ما إذا كان باين قد قفز من الشرفة أو سقط عن طريق الخطأ.