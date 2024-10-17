إعلام عبري يزعم: التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار



نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله، إن «التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار».

وأشارت الهيئة إلى أن «إسرائيل سيسهل عليها مطابقة الحمض النووي للسنوار بحمض الجثة المشتبه فيها، لأنه كان معتقلًا في السابق لدى تل أبيب»، وذلك حسبما أفادته قناة «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يحقق بالتعاون مع الشاباك، في احتمالية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، خلال نشاط للجيش في غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، اغتيال 3 عناصر تابعين لحركة حماس، لم يتم التأكد من هويتهم حتى الآن.