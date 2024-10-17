ميسي يرفض حسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026، دون الحسم بشكل قاطع مشاركته في البطولة من عدمها.

ميسي حصل اليوم، الخميس، على جائزة من صحيفة «ماركا أمريكا»، عبارة عن تمثالا ذهبيا، بعد وصوله للقب رقم 46 في مسيرته، كأكثر اللاعبين تتويجا في كرة القدم.

وقال ميسي على هامش تسلمه الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميامي الأمريكية: «لقد رأيت صورًا من تتويجي بأول لقب لي في الطفولة، لكنني لا أتذكره، مثل كثير من الأطفال، ولقد استمتعت بكرة القدم منذ سن صغيرة.. هذا شغفي».

وأكد: «حققت كل أحلامي، وكنت قادرًا على تحقيق الحلم الأكبر، المتمثل في الفوز بكأس العالم، وقبلها فزت بالكثير من الألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وبعد ذلك إنتر ميامي».

وأضاف: «لا أفكر حاليًا بخصوص المشاركة في كأس العالم 2026، أحاول دائما بذل قصارى جهدي، والعام الأخير كان صعبًا بعدما كنت مضطرًا للتعامل مع إصابات بالغة، حيث أمضيت نحو 3 أشهر وأنا أتدرب بمفردي».

وتابع: «في الوقت الحالي لا أركز سوى على يومي، وأحاول الاستمتاع بكل ما يحدث لي في كل لحظة، وسنرى ماذا سيحدث عندما تأتي اللحظة المناسبة».

وشدد: «أتمنى الاستمرار بنفس المستوى لكي أشعر بأنني بحالة جيدة، ولكي أكون سعيدًا، لأنني أشعر بالاستمتاع والسعادة بما أقدمه عندما أكون في جاهزية بدنية».

وأوضح: «أعشق كرة القدم، واستمتع بوجودي داخل الملعب.. سعيد جدًا بالمشاركة مع المنتخب، والهتاف باسمي وبأسماء زملائي، وفي الحقيقة، هذا أكثر ما يسعدني».

وأتم: «لقد حاربت كثيرًا، وعشت لحظات كثيرة سيئة في الأرجنتين لكي أصل في النهاية لهذه اللحظة، والآن أنا أستمتع أكثر من أي وقت مضى».