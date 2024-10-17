كتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، وذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال التحقيق في احتمالية اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

ونشر يوآف صورة لكل من القائد العام لكتائب محمد الضيف، والأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عليهما علامة X، وفي المنتصف صورة سوداء عليها نفس العلامة.

وقال في تدوينته: «سنصل إلى كل إرهابي ونقضي عليه».

״וּרְדַפְתֶּ֖ם אֶת־אֹיְבֵיכֶ֑ם וְנָפְל֥וּ לִפְנֵיכֶ֖ם לֶחָֽרֶב.״



ויקרא כ״ו



נגיע לכל מחבל - ונחסל אותו. pic.twitter.com/dpDHviATyN — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 17, 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله، إن «التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار».

وأشارت الهيئة إلى أن «إسرائيل سيسهل عليها مطابقة الحمض النووي للسنوار بحمض الجثة المشتبه فيها، لأنه كان معتقلًا في السابق لدى تل أبيب»، وذلك حسبما أفادته قناة «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يحقق بالتعاون مع الشاباك، في احتمالية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، خلال نشاط للجيش في غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، اغتيال 3 عناصر تابعين لحركة حماس، لم يتم التأكد من هويتهم حتى الآن.



