بوريل: قرار أمريكا منح إسرائيل شهرا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كاف

قال مسئول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط «كارثي»، لافتًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ولبنان.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، قبل اجتماع المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، أن هناك نحو 18 ألف طفل يتيم في غزة بسبب الحرب، فضلًا عن أن 20% من سكان لبنان نزحوا من منازلهم.

وأعرب عن أمله في إدانة دول الاتحاد الأوروبي «بقوة» الهجوم الإسرائيلي على قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة في غضون شهر».

ونوه أن «قرار أمريكا منح إسرائيل شهرًا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كافٍ»، قائلًا إن «الكثيرين سيموتون خلال هذه المهلة».

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مؤسسات ومسئولي الأمم المتحدة يتعرضون لهجوم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه «معادٍ للسامية»، ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بأنها «منظمة إرهابية».

