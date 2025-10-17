قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين

أجرى رئيس قبرص نيكوس خريستوذوليذيس، محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وذلك قبيل اجتماع المجلس الأوروبي المُقرر عقده الخميس المقبل، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول بنود جدول أعمال الاجتماع.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستنتينوس ليتيمبيوتيس، قدم خريستوذوليذيس خلال المحادثة عرضاً مُفصلًا للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مُسلّطاً الضوء على أهمية الاتفاق بشأن غزة وضرورة تنفيذه الفوري والشامل، بما يتماشى مع خطة العشرين نقطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، أطلع خريستوذوليذيس كوستا على المقترح المُكون من ست نقاط الذي طرحته قبرص، والذي قدمه أولاً في قمة شرم الشيخ، ثم أطلع عليه مؤخراً رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح ليتيمبيوتيس أن المبادرة القبرصية تركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي البعد الإنساني والأمن وإعادة الإعمار.

وأعلن الرئيس خريستوذوليذيس عزمه عرض المبادرة القبرصية بالتفصيل على رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي، مشددًا على أهمية المُشاركة الفعالة للاتحاد الأوروبي في المرحلة المُقبلة من تنفيذ الاتفاقية.

كما صرح المتحدث باسم الحكومة بأن خريستوذوليذيس رحب بانعقاد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر على هامش اجتماع المجلس الأوروبي.

وشدد على دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المُتوسط، وأكد أن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومع الجهات الإقليمية الفاعلة الأخرى، أمر أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

كما أكد خريستوذوليذيس على الحاجة الملحة للمضي قدماً في صرف حزمة المساعدات المالية الثانية لمصر، مشيراً إلى أن هذا الدعم حيوي للحفاظ على الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قبرص ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في الأول من يناير 2026، لمدة ستة أشهر في إطار رئاسة ثلاثية مع بولندا والدنمارك.