شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية موسعة شملت مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، يرافقه أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدداً من محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة في مراكز الفيوم وسنورس وطامية، لمتابعة أرصدة المواد البترولية بالمحطات، والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للبنزين والسولار، فضلاً عن التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون أي تلاعب.

كما واصلت رؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، بالتنسيق مع مسئولي التموين والجهات المعنية، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس، حيث تم التنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط أو فرض زيادات غير قانونية، مع التأكيد على تطبيق القانون ضد المخالفين.

وأكد محافظ الفيوم على استمرار المتابعة الميدانية والحملات الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية والمسارات المحددة، مشدداً على التعامل بحزم مع أي محاولة استغلال أو تلاعب.

ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: (2168041 – 2168042 – 2168043)، أو عبر الخط الساخن: 114.