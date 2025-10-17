الصين تعزل ثاني أرفع جنرال و8 آخرين من الحزب الشيوعي الحاكم

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، عزل ثاني أرفع جنرال في البلاد وثمانية مسؤولين بارزين آخرين من الحزب الشيوعي الحاكم والجيش للاشتباه في سوء سلوك رسمي خطير على صلة بالفساد.

وقال الناطق باسم الوزارة جانج شياوجانج في بيان إن "هي ويدونج"، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية النافذة، وثمانية آخرين قيد التحقيق، انتهكوا بشكل خطير قواعد الانضباط الخاصة بالحزب وأن سوء سلوكهم اشتمل على مبالغ مالية ضخمة.

يشار إلى أن ويدونج هو المسؤول العسكري الأعلى رتبة الذي يستهدف في حملة مكافحة فساد الأحدث ضد القيادة العسكرية الصينية حتى الآن.

ولم ير ويدونج الذي تمت ترقيته إلى اللجنة العسكرية المركزية في 2022، في الأماكن العامة منذ شهور. وكان سابقا رئيس قيادة القطاع الشرقي التي تتحمل مسؤولية أساسية عن العمليات ضد تايوان في حال اندلاع الأعمال العدائية.

ومن بين المسؤولين الثمانية الآخرين مدير إدارة العمل السياسي باللجنة، مياو هوا، الذي خضع بالفعل للتحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حذر بأنه لن يكون هناك أي رحمة في الحملة المناهضة للفساد، التي تمتد من قطاعات المالية إلى الطاقة والصحة وهي سمة مميزة لقيادته.