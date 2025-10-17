زيلينسكي لترامب: نتمنى أن تنهي حرب أوكرانيا وروسيا كما فعلت في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمتلك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، «أظهر مقدارًا كبيرًا أمام العالم أجمع أنه يمكن إدارة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط».

وأضاف: «أتمنى أن يفعل الأمر نفسه بهذا الصراع، وسوف تكون له نجاحات كبيرة، وبالنسبة لأوكرانيا، هذه فرصة عظيمة وأتمنى أن يديرها دونالد ترامب».

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفارق الأكبر يكمن في أن أحد الزعيمين مرتبط بالقضية بشكل كبير، فيما الآخر ليس مرتبطا، في إشارة إلى عدم اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد على سؤال أحد الصحفيين حول قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها، قائلا:« لا نعرف نهائيًا؛ الحرب متغيرة بشكل دائم، ولا يمكن أن تتوقع أي أمر محدد في الحرب».