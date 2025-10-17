آفاد التركية: الخير 17 أول سفينة تصل المنطقة بعد وقف النار بغزة

قال سيف الدين قره بولوط رئيس إدارة المساعدات الإنسانية الدولية في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن سفينة "الخير" الـ17 التركية هي أول سفينة مساعدات تصل المنطقة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستقبل قره بولوط، الجمعة، في ميناء العريش المصري برفقة موظفي "آفاد" ومتطوعي الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر المصري، سفينة "الخير" الـ17، التي تحمل حوالي 900 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي حديث للأناضول، أشار قره بولوط إلى أن تركيا أرسلت 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال عامين إثر بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضح أن المساعدات تم إيصالها بواسطة 14 طائرة شحن عسكرية و17 سفينة، وأن سفينة "الخير" السابعة عشرة تحتوي على مواد غذائية عاجلة وحليب أطفال.

وأضاف: "كانت سفينة بلادنا أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى المنطقة بعد وقف إطلاق النار. أكملنا جميع خططنا الميدانية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة على متنها إلى المحتاجين في غزة بسرعة".

وأوضح أن تحديد وتوزيع المساعدات الإنسانية مستمر بالتنسيق والتعاون مع فلسطين ومصر والهلال الأحمر التركي.

وأردف: "سنبذل جهودا حثيثة في الفترة المقبلة لتوفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تركيا ستواصل دعمها للمحتاجين بمساعداتها الإنسانية.

وتمثل "سفينة الخير" الـ17 التي انطلقت من تركيا الثلاثاء الماضي بعد وقف إطلاق النار في غزة مرحلة جديدة من جهود الدعم للقطاع الفلسطيني الذي تعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، بجانب حصار خانق.

يذكر أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي خلَّفت 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، كما مارست تجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.