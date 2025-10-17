باكستان وأفغانستان تمددان وقف إطلاق النار رغم تصاعد أعمال العنف

أعلنت باكستان وحركة طالبان بأفغانستان، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، بينما واصل الدبلوماسيون مفاوضاتهم في قطر للتوصل إلى هدنة دائمة، بعد اندلاع أسوأ اشتباكات على الحدود منذ عقود بين البلدين الجارين.

وكانت إسلام أباد وكابول قد أعلنتا، أمس الأول الأربعاء، وقف إطلاق نار لمدة 48 ساعة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة على طول حدودهما المشتركة، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين على الجانبين.

بدأت الاشتباكات مطلع الأسبوع عندما شنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان، بما في ذلك غارة في كابول استهدفت زعيم ميليشيا إسلاموية يشتبه أنها وراء الهجمات عبر الحدود.

وأكد مصدر في الاستخبارات الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قائلا: "قررنا وقف إطلاق النار حتى يجد الدبلوماسيون حلا دائما."

وي كابول، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تمديد وقف إطلاق النار.

واليوم الجمعة، أيضا، صدم مسلحون موقعا للجيش الباكستاني قرب الحدود بسيارة قبل محاولتهم اقتحام الموقع. ولقي جندي حتفه، فيما تم قتل جميع المهاجمين الخمسة في تبادل لإطلاق النار.