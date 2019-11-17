مدبولي يكلف باستغلال أرض مجاورة لسوق العتبة لإقامة «أسواق بديلة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق، وذلك بالبدء في بناء سوق بديل عليها، لتسكين شاغلي المحلات بسوق العتبة القديم، تمهيدا للإنتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديم بأكمله وعودته لرونقه وشكله التاريخي مع الحفاظ على واجهاته التاريخية وطرازه المعماري الفريد، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية بوجه عام.

جاء ذلك، خلال اجتماعا عقده، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى، الذي كان سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطويره وإعادة تأهيله، عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضارى للسوق والمنطقة المحيطة، بإعتباره أول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، وتبلغ مساحته 5200 م2، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير سوق العتبة، وكذا ما يتعلق بالحصر الشامل لكافة الانشطة والشاغلين لجميع المحال بالسوق.