 الديمقراطي إدواردز يفوز مجددا بمنصب حاكم ولاية لويزيانا في ضربة لترامب - بوابة الشروق
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الديمقراطي إدواردز يفوز مجددا بمنصب حاكم ولاية لويزيانا في ضربة لترامب

جون بيل إدواردز
جون بيل إدواردز
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:44 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:44 ص

فاز الديموقراطي جون بيل إدواردز يوم السبت بولاية ثانية في الانتخابات على منصب حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن فوز إدواردز وجه ضربة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قام بحملة في الولاية لدعم المنافس الجمهوري إدي ريسبون.

وكان المراقبون السياسيون يتابعون السباق عن كثب، لأنه يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لفرص ترامب الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واهتم الرئيس ترامب بالسباق، حيث زار لويزيانا ثلاث مرات في الشهرين الماضيين.

ويوم الخميس الماضي، حث مؤيديه، أثناء إلقاء كلمة أمام حشد في بوسير سيتي، بلويزيانا، على دعم ريسبون.


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