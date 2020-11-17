 المرصد السوري: مقتل مواطن متعاون مع قوات الأمن الداخلي على أيدي مسلحين في الحسكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: مقتل مواطن متعاون مع قوات الأمن الداخلي على أيدي مسلحين في الحسكة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:04 م
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بمقتل مواطن سوري متعاون مع قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، ضمن القسم الثالث في مخيم (الهول) شرقي الحسكة.

وأوضح المرصد -حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية- أن هذه الحادثة جاءت تزامنا مع إفراج "الإدارة الذاتية" عن 120 عائلة من المتواجدين في "مخيم الهول" بريف الحسكة، جلهم من أبناء محافظة دير الزور، بكفالة من شيوخ ووجهاء العشائر، ويقدر عدد الدفعة الجديدة المفرج عنها بنحو 515 شخصا.

كان مسلحون مجهولون استهدفوا، في 14 نوفمبر الجاري شابا من جنسية عراقية، يعمل حارسا ضمن القسم الأول المخصص للاجئين العراقيين في مخيم الهول بريف الحسكة، ما أدى إلى إصابته بجروح، وبذلك يرتفع إلى 5 حالات اغتيال خلال شهر نوفمبر الجاري.

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