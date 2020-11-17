«أوقاف الإسكندرية» تواجه التطرف بـ37 مجموعة كتب من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير

أهدى وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب، اليوم الثلاثاء، عدد (37) مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشمل كل مجموعة على عشرين كتابًا ، ليتم توجيهها إلى مكتبات المدارس (الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية).

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومعالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير أمام أبنائنا الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات : الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.