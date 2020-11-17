 رواندا بعشرة لاعبين تتعادل مع كاب دي فيردي بتصفيات كأس أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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رواندا بعشرة لاعبين تتعادل مع كاب دي فيردي بتصفيات كأس أمم إفريقيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:40 م

سقط المنتخب الرواندي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه منتخب كيب فيردي (الرأس الأخضر) اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

وتغلب المنتخب الرواندي على طرد لاعبه علي نيونزيما في الدقيقة 28 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وحصد نقطة التعادل لتكون النقطة الثانية له في التصفيات حيث يتذيل المجموعة بفارق نقطتين خلف كيب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد عشر نقاط علما بأنه ضمن التأهل للنهائيات بغض النظر عن هذه الصدارة وذلك في ظل استضافة بلاده للنهائيات المقررة في 2022 .


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