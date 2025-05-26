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أعداد جريدة الشروق
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تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي بعد أكثر عشر سنوات

علما تونس وليبيا
علما تونس وليبيا
تونس (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 10:53 م

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، إعادة فتح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي شرق ليبيا الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد.

وستتولى البعثة التونسية في بنغازي تقديم خدماتها للتونسيين المقيمين في مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة.

ويأتي إعادة فتح القنصلية بعد أكثر من 10 سنوات من إغلاقها منذ عام 2014 حينما ألقى مسلحون قذيفة ألحقت أضرارا بالسور الخارجي لمبنى القنصلية.

وتملك تونس أيضا قنصلية في العاصمة طرابلس التي تخضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية.


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