ورشة جماليات الفن الإسلامي في مكتبة الحضارة بالقلعة

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للفن الإسلامى، نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "جماليات الفن الإسلامى"، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة.

وقدمت الدكتورة أسماء جبر، مقدمة تاريخية عن الفن الإسلامى، وملامحه وجمالياته حيث التحوير والتجريد للعناصر النباتية والهندسية والكتابات العربية، ومدى توفيق الفنان العربى فى خلق تناغم بينهم فى أشكال فنية متنوعة تجلت فى طرز العمارة والخزف والمشغولات النحاسية وغيرها، مشيرة إلى الإرث الفنى المعمارى العريق، الذى تحظى به مصر فى العديد من أرجائها مثل قاهرة المعز، وما تحويه من مدارس وكتاتيب وشواهد، كذلك المساجد التاريخية مثل مسجد عمرو بن العاص وطولون والسلطان حسن وغيرها فى مختلف محافظات مصر.

وتضمن برنامج الورشة، تطبيق عملى بتنفيذ نموذج معمارى مصغر لمسجد "السلطان حسن"، نفذته الفنانة لينا عبد الفتاح مع الطلاب، مع شرح من خلاله لجماليات الطرز المعمارية الإسلامية للمساجد وعناصرها من قباب ومآذن وأروقه ومقرنصات وإيوان.

وقدم فنان الخط العربى "نصرالدين طنطاوى"، ضمن برنامج الورشة، كيفية إعداد اللوحة للكتابة وتعريف أنواع الخطوط الكوفية والديوانية والنسخ، كما عمل نماذج لأسماء الطلبة الحاضرين، لتعريف الطلاب بجمال وأهمية الخط العربى والمحافظة علي الهويه العربية.

كما تضمن برنامج الورشة، إقامة معرض فني لأعمال تتناول أشكال العمارة الإسلامية، وأشكال القباب والمأذن ولوحات للخطوط العربية التى كانت جزء أصيل من ملامح الفن الإسلامى، ولوحات تحمل فى طياتها رؤية الفنان المعاصر لملامح الفن الإسلامى، ومدى تأثره به من زخارف ووحدات هندسية وحروف وأزياء عربية.

شارك فى المعرض الفنانون (لينا عبد الفتاح، أسماء عصام، نانيس عرفات، شرين فتحى، نصرالدين طنطاوى، محمد نصر حسن)، كما شاركت طالبة الفنون الجميلة أميرة على زينهم، ومن طلائع الموهوبين الفنانة رنا حازم والفنانة سلمى سليم.

حضر المعرض، السيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، خالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة، عصام الشحات مديرعام العلاقات العامة بالحديقة الثقافية، وعدد من طلاب "الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة"، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة المدارس التابعة للإدارات التعليمية لمنطقة الخليفة والسيدة زينب وعابدين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.