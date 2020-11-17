ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، مع تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.

وسجل الدولار تراجعا على خلفية توقيع الدول الرئيسية في آسيا الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفاقية للتجارة الحرة تضم أيضا نيوزيلندا واستراليا إلى جانب دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد نحو ثماني سنوات من التفاوض.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 46ر92 نقطة خلال التعاملات الآسيوية، قبل أن يرتفع إلى 84ر92 نقطة، ثم تراجع مجددا في نهاية التعاملات ليسجل 65ر92 نقطة بتراجع نسبته 1ر0 في المئة عن مستواه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الذهب إلى 20ر1886 دولار للأوقية في تعاملات الصباح، لكنه ارتفع إلى 1894 دولار للأوقية في تعاملات الظهيرة، لينهي تعاملات اليوم بارتفاع قدره 60ر1 دولار أي بنسبة 08ر0 في المئة إلى 80ر1887 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 027ر0 دولار إلى 802ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0440ر0 دولار إلى 2220ر3 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.