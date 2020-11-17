أستراليا تسعى لبناء تحالف لمجابهة الصين

بدأت أستراليا في اتخاذ الخطوة التالية نحو بناء تحالف من الديمقراطيات "التي تربطها نفس الميول والأفكار" للتصدي لما تعتبره نزعة توسعية متزايدة لبكين في منطقة المحيط الهندي والباسفيك ... حتى مع تنامي قائمة الاجراءات الانتقامية التجارية ضدها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء سكوت موريسون سوف يلتقي نظيره الياباني يوشيهيدي سوجا في طوكيو من أجل إجراء محادثات مهمة حول الدفاع والتي تأتي بعد أسابيع فقط من اجتماع وزراء خارجية التحالف الأمريكي الياباني الاسترالي الهندي في العاصمة اليابانية طوكيو.

يذكر أن أستراليا كثفت خلال السنوات الأخيرة من ضغطها من أجل تقوية التحالفات مغ الديمقراطيات الأخرى، وهي استراتيجية أتت ثمارها في وقت سابق من الشهر الحالي عندما دعتها الهند للمرة الأولى للمشاركة في المناورات البحرية مع الأعضاء الأخرين في التحالف.

وهذا الشهر أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الثنائية قد تدهورت بعد إطلاق أستراليا 106تحقيقات تجارية بشأن السلع الصينية ، مقابل أربعة تحقيقات من الجانب الصيني، في حين رفضت أستراليا اعتماد عشر اتفاقيات خاصة بالاستثمار لشركات صينية بدعوى "مخاوف لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي".