داخلية حماس تلوح بفرض إغلاق عام جديد في غزة

كشفت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، عن احتمال فرض إغلاق عام جديد في القطاع لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الناطق باسم الوزارة إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي في غزة، أنها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات.

وقال البزم إن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات يُؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها، حيث ارتفع معدل الإصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات مركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة، مشيرًا إلى إغلاق 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن عدد المناطق الحمراء، التي ترتفع فيها الإصابات، في قطاع غزة وصلت إلى 30 من أصل 94 منطقة.

وذكر معروف، في تصريحات لإذاعة محلية، أن المناطق الثلاثين المصنفة حمراء يقطنها نصف سكان القطاع البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة، معتبرًا أن ذلك "يعطي قراءة بارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس".

وسجل قطاع غزة حتى اليوم 50 حالة وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا، وسط تحذيرات من ضعف منظومته الصحية بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاما.