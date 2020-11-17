تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 3878 حالة

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سجلت الحكومة التايلاندية، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و878 حالة.

وذكر المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، وفقا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن جميع الحالات الجديدة لأجانب وصولوا تايلاند وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصلت إلى 3 آلاف و878 حالة، توفي منها 60، فيما تعافى 3 آلاف و724 حالة، بينما لا يزال هناك 94 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ150 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.