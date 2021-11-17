ماذا نعرف عن مدينة «أوكساجون» التي أطلقها بن سلمان وعلاقتها بقناة السويس

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنشاء مدينة نيوم الصناعية العائمة "أوكساجون" والتي تعول عليها المملكة العربية السعودية في دعم مجال التجارة الإقليمية، ودعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة، بسبب قرب موقعها من قناة السويس، والتي يمر منها نحو 13% من حركة التجارة العالمية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لنيوم، تخطط المملكة لأن تكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار، ووفقاً للموقع فإن هدف المدينة منذ اللحظة الأولى التي خرجت فيها فكرة المدينة إلى النور "ألا تُشبه مدينةً سواها على وجه الأرض، وأن تكون موطناً للشركات والمؤسسات الطموحة الواعدة والعائلات التي تتطلع إلى معيشة استثنائية".

وتمثل أوكساجون المحرك الاقتصادي والصناعي لمدينة نيوم، إذ ستقود الابتكار في الصناعة والتقنية، بالإضافة إلى المعيشة الاستثنائية التي سينعم بها سكانها، وبحسب الموقع الإلكتروني لينوم، فقد صُممت أوكساجون لجذب نخبة العقول والمواهب العالمية ليبعثوا في قطاع التصنيع روحاً جديدًا " فالأفكار في هذا المكان ستغير العالم"، بحسب تعبير الموقع.

ما معنى أوكساجون؟

أوضح نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم معنى تسمية "أوكساجون"، وقال في حديث لقناة العربية، إن الكلمة تتكون من مقطعين، الأول منها "أوكس" مأخوذ من أوكسجين، والثانية "جون" ومعناها الشكل المثمن، مضيفاً أن كلمة أوكساجون تعني الاهتمام بالييئة حيث أن الأوكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة.

أين تقع أوكساجون؟

تقع أوكساجون شمال غرب المملكة العربية السعودية، وسييتفيد موقعها المثالي بسبب قربها من قناة السويس 13% من حركة التجارة العالمية، ويقول موقع نيوم إن "إطلالة أوكساجون على ساحل البحر الأحمر ستكون طرق وخطوط النقل فائقة السرعة فيها، وخدمات الطيران والنقل البحري لديها بتقنيات لم يشهد العالم مثيلاً لها".

وتنفرد المدينة الصناعية النظيفة ببعض المميزات حسب ما ذكره موقع نيوم، وهي احتوائها على مركز للتصنيع المتقدم المستدام، ميدان نابض بالتجارب يحتضن البحث والابتكار، ميناء بحري تربطه بالعالم سلسلة إمداد فائقة التطور، معيشة استثنائية، طاقة نظيفة بنسبة 100%.

وستحتضن المدينة العديد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة وتشمل الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح والهيدروجين الأخضر، والنقل الذاتي والمستدام، تقنيات البناء الحديثة، إنتاج مستدام للغذاء من خلال تصميم بيوت استنبات زجاجية، ولحوم بديلة، بالإضافة إلى الصحة والرفاهية، والعلوم التقنية والرقمية.

تستهدف المدينة الصناعية إنشاء اقتصاد دائري حقيقي مع بيئة تعاونية مبنية على البحث والابتكار، و ستحتضن النظام البيئي في التعليم والبحث والابتكار لمنافسة المراكز العالمية القائمة.

ما الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع أوكساجون؟

يتوقع ستاينز وصول أول سكان أوكساچون بنهاية عام 2023م، والانتهاء من المشاريع الساحلية بحلول عام 2030م، ليتم الانتقال بعدها مباشرةً إلى مشاريع التنمية.

وبحسب ما ذكره ستاينز عبر الموقع الرسمي لنيوم، ستكون حلول الخدمات اللوجستية جاهزةً مع مطلع عام 2025م،

من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان إن أوكساجون، ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن مدينة نيوم ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو.

تعمل نيوم على ثلاث مشاريع رئيسية في أوكساجون، وهم مشروع بناء أول ميناء ومركز خدمات لوجستية متكامل ، وبناء أكبر مبنى عائم بتصميمٍ ثُمانيِّ الأضلاع، إذ يتمركز نصفه فوق البحر الأحمر، و بناء أحد أضخم مصانع الهيدروجين في العالم والذي سيكون حجر الزاوية في الاقتصاد هنا.

ويقول جاشوا ستايز مدير إدارة تطوير الأعمال إن أوكساچون ستكون مدينةً خاليةً من السيارات، وسيلجأ سكانها إلى المشي بدلاً من اعتمادهم على السيارات.