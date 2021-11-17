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أعلنت السلطات المكسيكية عن اعتقال روساليندا غونزاليز فالينسيا، زوجة ومعاونة نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس، زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية أن العسكريين اعتقلوا روسياليندا غونزاليز في مدينة زابوبان بضواحي غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو غربي المكسيك.

ووصفت الوزارة اعتقال زوجة زعيم العصابة بأنه "ضربة قوية إلى البنية المالية للجريمة المنظمة في ولاية خاليسكو".

وتواجه روساليندا غونزاليز العديد من التهم الجنائية، بما فيها "التعاملات المالية غير الشرعية لعصابة إجرامية منظمة".

وفي سياق متصل أفاد مسؤولون مكسيكيون باختطاف اثنين من أفراد قوات المشاة البحرية في مدينة زابوبان في أعقاب اعتقال زوجة تاجر المخدرات البارز، ما يثير مخاوف لدى السلطات المكسيكية بشأن رد محتمل من قبل العصابة، التي تعتبر واحدة من العصابتين الأكثر قوة في المكسيك، وإحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم.

يذكر أن زعيم عصابة خاليسكو، نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب "إل مينتشو"، أحد أخطر المطلوبين للعدالة في المكسيك والولايات المتحدة، حيث حددت واشنطن في عام 2018 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه.

وكانت زوجته قد اعتقلت في مايو 2018، ولكن تم الإفراج عنها بعد عدة أشهر بكفالة مالية.

وفي فبراير 2020 تم اعتقال ابنتهما جيسيكا جوهانا أوسيغيرا غونزاليز بتهمة تنفيذ التعاملات المالية لصالح العصابات الإجرامية، وقد أقرت بذنبها أمام المحكمة الأمريكية في مارس الماضي.