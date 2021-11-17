إحالة أوراق متهم بقتل بائع فاكهة بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق متهم في القضية رقم 5453 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2021، بقتل بائع فاكهة بالعاشر من رمضان إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 10 يناير المقبل، للنطق بالحكم، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 4 متهمين آخرين في نفس القضية لذات الجلسة.

كان مستشفى الزقازيق العام استقبل جثة المجني عليه حسن بهاء الدين رياض، 23 سنة، بائع متجول، إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من: ع.م، وس ع م، وم م، وم ي ص، وم م، باعة جائلين بمنطقة الأردنية، بسبب خلافات على أولوية مكان الفرش، وتم القبض على المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.