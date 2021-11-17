إسرائيل تسجن إسبانية 13 شهرا بتهمة تمويل منظمة فلسطينية

صدقت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن مواطنة إسبانية لمدة 13 شهرا، لإدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وحكمت المحكمة العسكرية، على الإسبانية، خوانا رشماوي، بالسجن 13 شهرا بعدما دانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال محامي رشماوي، أفيجدور فيلدمان، إن "المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهرا وغرامة 50 ألف شيكل (16 الف دولار)"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونفى المحامي أن تكون موكلته قد جمعت أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال للصحفيين إن "المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية iog50 وجلبت الأموال لها، ولم تكن لديها فكرة عن نقل هذه الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

يذكر أن خوانا رشماوي عملت في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحي" التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في عام 2020 ، معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وخوانا رشماوي (63 عاما) ولدت في مدينة مدريد وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل. وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحفيين إن الحكم الصادر "مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة، وكان من الصعب جدا تحملها".