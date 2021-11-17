إنقاذ 99 مهاجرا ووفاة 10 آخرين في قارب مكتظ قبالة الساحل الليبي

عثر رجال الإنقاذ البحري على 10 جثث وتمكنوا من إنقاذ 99 شخصا آخرين كانوا في قارب للاجئين مكتظ للغاية قبالة سواحل ليبيا، وفقا لمعلومات أدلى بها المنقذون.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنها نقلت المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بعد ظهر أمس الثلاثاء بسفينتها "جيو بارنتس".

وعثر رجال الإنقاذ على الجثث في قاع القارب الخشبي، الذي كان على بعد نحو 48 كيلومترا من الساحل الليبي.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود أن حالات الوفاة نتجت عن الاختناق بعد قضاء 13 ساعة في البحر.

وقالت المنظمة: "10 وفيات كان يمكن تجنبها. مثل 1225 آخرين فقدوا حياتهم في عبور البحر المتوسط ​​منذ بداية العام.. طريق البحر المتوسط ​​القاتل، كيف يمكننا قبول هذا في عام 2021؟".

وأضافت أنه بعد عدة مهام، صار على متن السفينة جيو بارنتس 186 شخصا حاليا، بينهم نساء وأطفال. وأن هناك طفلا تم إنقاذه عمر 10 شهور فقط.

ويحاول آلاف المهاجرين عبور الطريق الخطير من شمال إفريقيا إلى إيطاليا فرارا من بلادهم على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا.