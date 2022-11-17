 أرباح سيسكو تتراجع عن العام الماضي وتتجاوز التقديرات - بوابة الشروق
الخميس 17 نوفمبر 2022 5:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

أرباح سيسكو تتراجع عن العام الماضي وتتجاوز التقديرات

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 5:24 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 5:24 ص

ذكرت مجموعة سيسكو سيستمز للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة أن أرباح الربع الأول انخفضت عن العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت.

وبلغت أرباح الشركة 7ر2 مليار دولار، أو 65ر0 دولار للسهم الواحد.

ويقارن هذا مع3 مليار دولار، أو 70ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وأعلنت سيسكو سيستمز عن أرباح معدلة بلغت 5ر3 مليار دولار أو 86ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 84ر0 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 4ر5% إلى 6ر13 مليار دولار من 9ر12 مليار دولار في العام الماضي

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك