أرباح سيسكو تتراجع عن العام الماضي وتتجاوز التقديرات

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ذكرت مجموعة سيسكو سيستمز للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة أن أرباح الربع الأول انخفضت عن العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت.

وبلغت أرباح الشركة 7ر2 مليار دولار، أو 65ر0 دولار للسهم الواحد.

ويقارن هذا مع3 مليار دولار، أو 70ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وأعلنت سيسكو سيستمز عن أرباح معدلة بلغت 5ر3 مليار دولار أو 86ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 84ر0 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 4ر5% إلى 6ر13 مليار دولار من 9ر12 مليار دولار في العام الماضي