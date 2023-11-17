بوليفيا تنهي هزائمها بثنائية في بيرو بتصفيات كأس العالم 2026

وضع منتخب بوليفيا حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الأولى بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق المنتخب البوليفي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه منتخب بيرو، مساء الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة للتصفيات.

وافتتح هنري فاكا التسجيل لمصلحة بوليفيا في الدقيقة 20، قبل أن يطلق راميرو فاكا رصاصة الرحمة على آمال بيرو في إدراك التعادل، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، حصل منتخب بوليفيا على أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، عقب خسارته أمام البرازيل والأرجنتين والإكوادور وباراجواي، ليصبح في المركز التاسع (قبل الأخير)، بفارق نقطتين أمام منتخب بيرو، الذي قبع في مؤخرة الترتيب.

واستهل منتخب بيرو مشواره في التصفيات بالتعادل مع مضيفه منتخب باراجواي بدون أهداف، قبل أن يخسر أمام البرازيل وتشيلي والأرجنتين، ثم بوليفيا.

يذكر أن أصحاب المراكز الست الأولى في جدول الترتيب بالتصفيات، سوف يتأهلون مباشرة للمونديال المقبل، فيما يلعب صاحب المركز السابع الملحق العالمي للصعود.