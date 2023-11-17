التشيك يحيون الذكرى الـ34 للثورة المخملية

يحي التشيك الذكرى الـ34 للثورة المخملية، التي تسببت في سقوط الشيوعية في عام 1989.



وتقام تجمعات عامة وحفلات موسيقية ومسيرات وأحداث ثقافية، بمختلف أنحاء البلاد، في ذكرى الحملة الصارمة الوحشية، على مظاهرات طلابية في شارع "نارودني" في براغ، أسفرت عن احتجاجات شعبية ضد النظام الشيوعي وأدت إلى عودة الديمقراطية في البلاد، بعد حوالي خمسة عقود من القمع الشيوعي، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.



ويصادف الـ17 من نوفمبر، الذكرى الـ84، للقمع النازي الوحشي في ساحة أكاديمية في عام 1939، بعد أن نظم طلاب مسيرة لإحياء ذكرى وفاة جان أوبليتال، وهو شاب، قتل على أيدي محتلين نازيين.



وقتل النازيون تسعة من زعماء الطلاب واقتادوا أكثر من ألف إلى معسكر اعتقال.