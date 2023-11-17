 خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب شأن يخص جهازه الفني - بوابة الشروق
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خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب شأن يخص جهازه الفني

محمود باهي
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:11 م

علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر باستبعاد ثنائي الفريق الأحمر حسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بيبو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا».

وأضاف: «وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي، تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن».

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026.


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