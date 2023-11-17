صلاح ينافس محرز وبونو على جائزة الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في القارة عن الموسم الماضي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيتنافس صلاح على تلك الجائزة مع رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري، وثنائي منتخب الكاميرون فرانك زامبو أنجويسا، لاعب نابولي الإيطالي، وفينسنت أبو بكر، مهاجم بشكتاش التركي، بالإضافة لساديو ماني، لاعب النصر السعودي والمنتخب السنغالي، وفيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي والمنتخب النيجيري.

كما شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من منتخب المغرب، هم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وسفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، ويوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني.

كما أعلن الكاف عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، وجاء على رأسهم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، والذي سيتنافس عليها مع ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الكاميروني، وإدوارد ميندي، حارس مرمى فريق أهلي جدة السعودي والمنتخب السنغالي، ورونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز والمنتخب الجنوب إفريقي.

وفي سياق متصل، شهدت القائمة المختصرة لأفضل مدير فني في إفريقيا، تواجد مارسيل كولر، مدرب الأهلي، الذي سيتنافس مع وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، وعبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي، وآليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، وتوم سينتفيت، مدرب منتخب جامبيا.

وشهدت قائمة أفضل لاعب داخل إفريقيا تواجد 4 لاعبين من فريق الأهلي، هم محمد الشناوي ومحمود كهربا وبيرسي تاو وعلي معلول، وسيتنافسون مع يحيى جبران ويحيى عطية الله، ثنائي الوداد المغربي، وفيستون ماييلي، لاعب بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز التنزاني، وزين الدين بلعيد، قائد اتحاد العاصمة الجزائري، وبيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأيمن محيوس، لاعب اتحاد العاصمة السابق، ويافردون السويسري الحالي.

وسيتنافس الأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا مع الوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، وصن داونز الجنوب أفريقي، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفلًا يوم 11 ديسمبر القادم في مدينة مراكش المغربية، للإعلان عن جوائز الأفضل في القارة عن الموسم الماضي.