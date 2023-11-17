منظمة الصحة العالمية ترغب في إقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة

ذكر ممثل منظمة الصحة العالمية، في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن اليوم الجمعة، أن المنظمة ترغب في إقامة مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، في أعقاب الدمار الهائل، الناجم عن الهجمات الإسرائيلية.

وكان يتحدث إلى الصحفيين في جنيف من القدس، عبر رابط فيديو.

وقبل بدء الحرب في غزة، كان هناك حوالي 3500 سرير بالمستشفيات، في قطاع غزة. واليوم هناك فقط 1400. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج ما بين 50 و60 شخصا يعانون من أمراض خطيرة، لأن يتم نقلهم، إلى خارج قطاع غزة، بقدر المستطاع للحصول على رعاية كافية في مصر، حسب بيبركورن.

ولم يقدم بيبركورن ردا حول ما إذا كانت إسرائيل أعطت أي مؤشر على أنها ستوافق على إقامة مستشفيات ميدانية أم لا.

يشار إلى أن نفاد الوقود فضلا عن الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المتكررة بالاستهداف المباشر للمستشفيات ومحيطها، أدى إلى خروج 26 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن العمل ووقف خدماتها الطبية الرسمية، في وقت هناك حاجة ماسة لهذه المستشفيات.