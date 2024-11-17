جانتس: استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة ليس احتجاجا إنما إرهابا

قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إن استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقنابل مضيئة «ليس احتجاجًا وإنما إرهابًا».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «رغم أنني أختلف بشدة مع نتنياهو وكثيرا ما أنتقده، ورغم أنني لا أشك في أن الشعب يجب أن يعيد انتخاب قادته، إلا أنني كررت في الأشهر الأخيرة وقلت: إنه لا يجوز التظاهر ضد نتنياهو والحكومة إلا وفق القانون».

وأمس السبت، قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، إن قنبلتين ضوئيتين سقطتا داخل ساحة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا بوسط البلاد، متحدثة عن «حادث خطير».

وأكدت أجهزة الأمن أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا موجودين في المنزل عند وقوع الحادثة.

وكشف الأمن الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 3 مشتبه بهم في إطلاق القنابل الضوئية على منزل نتنياهو.

وأعرب العديد من السياسيين عن استيائهم من الحادث، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء يعد «تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء».