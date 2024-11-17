منتخب فرنسا يهزم إيطاليا بثلاثية ويتأهلان معا لربع نهائي دوري الأمم

تأهل منتخبا فرنسا وإيطاليا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدر الأول المجموعة الثانية في المستوى الأول من المسابقة، فيما احتل الثاني وصافة المجموعة ذاتها.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا ثمينا على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم.

ويدين المنتخب الفرنسي بالفضل للاعبه أديان رابيو في تحقيق الانتصار أمام إيطاليا، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 2 و 66، فيما سجل الهدف الثالث للضيوف الحارس الإيطالي فيكاريو بالخطأ في مرماه "هدف ذاتي".

فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد في المباراة اللاعب أندريا كامبياسو في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، حسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن إيطاليا الوصيف، ليحجز المنتخبان مقعدهما في الدور القادم من المسابقة.