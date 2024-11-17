أيمن سلامة يؤكد استمرار تعاونه مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد: أمثالنا لا يتم تغييره

أبدى المؤلف أيمن سلامة، انزعاجه الشديد من الأخبار المتداولة حول قيام الفنانة ريهام حجاج باستبداله هو والمخرج أحمد صالح، بفريق عمل آخر لمسلسلها الرمضاني بموسم ٢٠٢٥، بعد تعاقده معها على مسلسل" كونترول" الذي يحمل رقم ٥ في سلسلة تعاونهما معا منذ مسلسل" لما كنا صغيرين".

وكتب سلامة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "(كنترول) مكمل وسترونه قريبا على إحدى المنصات بنفس الأبطال الذين تعاقدوا عليه، ريهام بريئة من هذا الاتهام".

وختم كلامه: أمثالنا لايتم تغيره.

ورغم محاولة أيمن سلامة بتكذيب الأخبار التي تؤكد انسحاب ريهام حجاج من مسلسله الجديد "كننترول"، موضحا أن التعاون مستمر العمل بينهما ، إلا أنه لم يأتي على حقيقة استمرار هذا التعاون في موسم دراما رمضان، خاصة أنه وفقا لما أعلنه أن "كنترول" سيعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية، بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقا، أنه يتم تحضيره للموسم الرمضاني المقبل، مما يعني خروج ريهام حجاج من ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٥ أو أنها تستعد لعمل آخر تتكتم عن تفاصيله.

يذكر أن مسلسل كنترول يشارك في بطولته كل من سوسن بدر وأحمد مجدي ونبيل عيسى وعمر السعيد.