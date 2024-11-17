الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف هدفا حيويا جنوب إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حيوياً" في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن "سلاح الجو المسير (تابع للجماعة) نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة "وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي استمرار قوات الحوثيين في تنفيذ عملياتها العسكرية "ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقاً".

وأردف بالقول "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وفي 31 اكتوبر 2023، كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.