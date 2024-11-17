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تليفزيون فلسطين: 111 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم


نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 4:55 م

أفاد تليفزيون «فلسطين»، باستشهاد 111 مواطنًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 70 منهم استشهدوا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ408 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و139 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و846 شهيدًا، و103 آلاف و740 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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