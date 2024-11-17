قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية والإمكانيات والموارد الموجودة شمال القطاع، ويحاصر سكانه بالجوع.

وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد تجويع سكان شمال غزة لإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدا أن «المواطنين الموجودين في الشمال معرضون للقتل».

وذكر أن قوات الاحتلال اغتالت مجموعة كبيرة من الطواقم الطبية التي كانت موجودة في الشمال، وتمنع سيارات الإسعاف والدفاع المدني من العمل في المنطقة.

ولفت إلى أن «هناك صعوبة في التعامل مع المرضى في المستشفيات؛ بسبب الإمكانيات الضعيفة المتاحة حاليًا، جراء الدمار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وحذر من أن «إسرائيل تضع خطة لتفريغ شمال قطاع غزة من السكان، ولا يهمها إذا كانت تنفيذ هذه الخطة على حساب مزيد من الضحايا والمصابين والحصار والتجويع»، لافتا إلى أن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تنص على حماية السُكان.