12 عرضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض المشاركة بالمسابقة الرسمية في دورته الـ 25.

وضمت المسابقة الرسمية 12 عرضا، هم: "رقصة سماء" لطاهر عيسى بن العربي (تونس)، و"البخارة" لصادق طرابلسي (تونس)، و"لعبة النهاية" لسعيد قابيل (مصر)، و"العاشق" لنبيل عازر (فلسطين)، و"اثنين بالليل" لسامر حنا (لبنان)، و"بيت أبو عبد الله" لأنس عبد الصمد (العراق).

وأيضا "منطقة حرة" لباردول ميغان (بنين)، و"طبيب بعد الموت" لإبراهيما سار (السنغال)، و"بين قلبين" لمحمد يوسف الملا (قطر)، و"يا طالعين الجبل" لعبد السلام قبيلات (الأردن)، و"لافكتوريا" لأحمد أمين ساهل (المغرب)، و"كيف نسامحنا؟" لمحمد العامري (الإمارات العربية المتحدة).

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".