الأهلي يصدر بيانه الأول عن مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري

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أصدر نادي الأهلي بيانه الأول عن مباراته أمام ستاد أبيدجان المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أنه تقرر فتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والمصورين، وممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية المباراة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

ووضع الأهلي في بيانه رابطا إلكترونيا للراغبين في تغطية اللقاء، مضيفا أنه سيتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين يوم السبت المقبل.

وكان المارد الأحمر استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جور ماهيا الكيني بنتيجة واحدة 3-0 ذهابا وعودة في 15 و21 سبتمبر الماضي.

ويشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، ويعد أيضا صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 12 مرة.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا فريقي شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حيث سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.