محافظ شمال سيناء يبحث تطوير الاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت في المحافظة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سرعة الانتهاء من تطوير الخدمة التليفونية والاتصالات داخل المحافظة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات لجميع فئات المواطنيين وخاصة الطلاب والعاملين فى المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ فى لقائه مع مسئولى مشروع التحول الرقمى للتليفونات، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمى بمحافظات (الإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء) التابع للشركة المصرية للاتصالات، المهندس إبراهيم بخيت إبراهيم مدير عام منطقة تليفونات شمال سيناء، ومديرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وإدارة التكنولوجيا بمجلس مدينة العريش، أنه سيتم العمل فى تطوير الخدمة بالتوازى مع مشروعات توصيل المياه والغاز فى مختلف مناطق العريش وباقى مراكز ومدن المحافظة والحرص على توصيل الخدمة إلى المناطق المحرومة وتعميم الخدمات الرقمية فى مختلف أنحاء المحافظة بتعميم الفيبر وخدمة الواي فاي لتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وخاصة الطلاب والعاملين فى المصالح الحكومية مع التزام الشركة المنفذة ومقاولى الأعمال بإعادة الشئ لأصله فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى مراعاة المشروعات الجارية فى إطار مشروع تطوير مدينة العريش وباق المشروعات القومية، وأن تكون مناطق كرم أبو نجيلة والمساعيد كأسبقية أولى نظرا لانتهاء المشروعات الجارية بهما، والمطاحن أسبقية ثانية، ثم الريسة والعبيدات والعبور وباقى مناطق مدينة العريش حتى يتم الانتهاء منها، والانتقال إلى باق مراكز ومدن المحافظة لتعميم مشروع التحول الرقمى وتطوير الخدمة التليفونية والاتصالات عليها.

وأعلن عن تعيين مندوب عن المحافظة ليتولى التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات وإزالة أية عقبات أو مشكلة تواجه التنفيذ.

ومن جانبه أعلن المهندس ممدوح فارس مدير مشروع، التحول الرقمى بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات، أن هناك 12 قطاعا داخل المحافظة تضم 505 جهة حكومية خدمية يشملها التحول الرقمى وتقديم الخدمات إلى المواطنين إلكترونيا فى المنازل، والتعامل عن طريق النت فى إنهاء الخدمات ومن بينها شهادات الميلاد والمخالفات والتوثيق وغير ذلك من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب السجل المدنى والمرور والصحة والتأمينات والمعاشات والشهر العقارى والتوثيق والطرق وغيرها.

وأشار إلى أن التحول الرقمى يشمل فى البداية جميع المصالح الحكومية بما فيها المدارس والجامعات، ومنازل المواطنين، وأنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم توقيع البروتوكول الخاص بالمصالح الحكومية والمدارس.

وأكد وجود 8 مجموعات عمل لتنفيذ المشروع فى مختلف أنحاء المحافظة بالتزامن مع بعضها، وأنه خلال 3 شهور يتم الانتهاء من تغطية جميع المصالح الحكومية بما فيها المدارس.

كما أكد الانتهاء من المشروع بالكامل ومنظومة التحول الرقمى على مستوى المحافظة بالكامل فى شهر يونية المقبل، وأنه سيتم زيادة سرعة الإنترنت إلى 40 ميجاوات بدلا من سرعته الحالية لتيسر التواصل.