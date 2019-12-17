جونسون يستبعد تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أثار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مخاوف الأسواق بإعادة التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وتسببت خطته لتغيير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد 31 ديسمبر 2020 في تراجع حاد للجنيه الاسترليني وتحذير من الاتحاد الأوروبي للاستعداد لـ"وضع حافة الهاوية" مجددا.

وأفادت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن تهديد جونسون بعدم تمديد الفترة الانتقالية تسبب في خسارة الجنيه الاستراليني لكل المكاسب التي حققها منذ الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

ويجتمع حزب العمال المعارض مساء اليوم لأول مرة منذ الهزيمة الكبيرة التي مني بها في الانتخابات، حيث يتنافس المرشحون لقيادة الحزب من أجل تولي القيادة مكان جريمي كوربن.

وقال باري جاردنر ، المتحدث التجاري باسم حزب العمال، لإذاعة "بلومبرج راديو" إنه يعتقد أن زعيم الحزب الجديد يجب أن يكون امرأة واقترح أن تكون من البر الرئيسي أو من شمال إنجلترا، وهو ما سيعني استبعاد مرشحين محتملين، وهما المتحدث بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كير ستارمر، أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز برئاسة الحزب، و المتحدثة باسم الشؤون الخارجية ايميلي ثورنبيري، وهي من دائرة لندن.

وبينما أعرب المسؤولون البريطانيون عن اعتزامهم إنهاء شراكتهم المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بنهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون أول/ديسمبر 2020، إلا أن مسؤولي الاتحاد أشاروا إلى أن هذا الأمر غير مقنع.